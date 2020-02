Rund 2800 Euro brutto für die medizinische Präparatorin in der Rechtsmedizin

Das Gehalt

Ich arbeite nach Tarif 38,5 Stunden in der Woche und verdiene etwa 2800 Euro Brutto, bei Steuerklasse 1 sind das Netto 1800 Euro. Wir haben drei Schichten, die späteste ist aber um 17 Uhr zu Ende. Es hängt davon ab, wie viel ansteht – an einem Tag haben wir gar keine Verstobenen, an einem anderen können es gleich sechs sein. Am Wochenende muss ich ab und zu einen Bereitschaftsdienst machen, der wird aber noch zusätzlich entlohnt. Es gibt Institute, da gibt es eine Obduktionspauschale – bei aufwendigeren Todesfällen, wie Verkehrsunfällen gibt es dann einen Aufschlag, weil die Obduktion mehr Arbeit erfordert. Das ist in Köln aber nicht so.

Der Einfluss auf das eigene Leben

Mein Humor ist durch den Job auf jeden Fall makabrer geworden. Es ist keine schöne Thematik, mit der ich jeden Tag konfrontiert werde. Ich kann mir allerdings immer vor Augen halten, dass es nicht meine Schuld ist, wenn jemand verstirbt, ich arbeite ja für die gute Seite. Auch habe ich zu den Verstorbenen keine emotionale Bindung, weil ich sie nicht kenne. Ich bin immer respektvoll gegenüber den Verstorbenen, aber ich kann nicht den ganzen Tag schlecht gelaunt herumlaufen. Ich muss mich gedanklich sehr von meinem Beruf distanzieren – natürlich habe ich schon viele unschöne Bilder gesehen. Aber ich sortiere sie in meinem Kopf so weg, dass sie nicht während meiner Freizeit präsent sind. Wenn ich an einem Tag doch etwas emotionaler bin, dann schaue ich mir eher einen lustigen Film nach der Arbeit an als eine traurige Schnulze. An dem Tag, an dem ich das erste Kind hatte, musste ich schon schlucken, weil ich es traurig finde, dass ein kleines Kind sterben muss – oft durch Fremdverschulden. Solche Momente motivieren mich aber noch mehr, diesen Job zu machen, weil wir mit unserer Arbeit Menschen, die andere töten, das Handwerk legen können, da wir viele Behauptungen medizinisch widerlegen können. Auch die hohe Anzahl an Suiziden, die wir bearbeiten, erschreckt mich und macht mich traurig, weil das durch mehr Präventionsarbeit verhindert werden könnte.

Auf meinen Lebensstil wirkt sich meine Arbeit insofern aus, dass ich versuche, möglichst gesund zu leben und das Beste aus allem zu machen. Ich sehe bei Menschen, die nicht gesund gelebt haben, welchen Einfluss das auf die Organe haben kann. Dann ist man dankbarer für die eigene Gesundheit und hat ein anderes Körperbewusstsein.

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

„Ist das nicht voll eklig?“ oder „Was war das Krasseste, was du bisher gesehen hast?“ Ich glaube, jeder, der Horrorfilme wie „Saw“ gesehen hat, hat Krasseres gesehen. Ich habe mit Verstorbenen oder Blut kein Problem. Man gewöhnt sich auch an die Arbeit. Bei einer Sektion müssen wir zum Beispiel den Mageninhalt entnehmen und ich habe ein Problem mit Erbrochenem. Aber mit der Zeit konnte ich diese Empfindlichkeit zurückstellen. Einmal ist mir im Sektionssaal schlecht geworden, das war, nachdem ich etwas Deftiges gegessen hatte. Seitdem weiß ich, dass ich vor der Arbeit nur etwas Leichtes zu mir nehmen sollte. Am schlimmsten ist das Vorurteil, dass wir in der Rechtsmedizin ein Blutbad anrichten würden und es wie beim Schlachter sei. Wenn man ein totes Wesen – egal ob Mensch oder Tier – präpariert, ist es normal, dass Blut fließt. Aber wir halten es immer sauber und achten darauf, dass nichts auf den Boden kommt. Und wir sind dankbar, dass es Blut gibt, weil wir sonst viele Untersuchungen nicht machen könnten.