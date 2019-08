„Nachts um halb vier rufen die Leute schon mal an und wollen eine Kiste Bier“

Hippe Hostels gibt es heute in Großstädten an jeder Ecke – die klassische Jugendherberge hat dagegen ein schon fast angestaubtes Image. Zu stark sind die Erinnerungen an bunte Abende im Schulandheim und Früchtetee zum Frühstück. Was hat sich in Jugendherbergen in den vergangenen Jahren eigentlich getan? Und: Wie ist es, als junger Mensch eine Jugendherberge zu leiten? Lasse Schörling ist 26 Jahre alt und seit Juli dieses Jahres Chef der Jugendherberge in Ratzeburg, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Damit ist er der jüngste „Herbergsvater“ in Norddeutschland.