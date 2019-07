So bewerten LGBTQ-Personen ihre Situation am Arbeitsplatz

Das ist die gute Nachricht: Ganze 91 Prozent der Befragten gaben an, die Entscheidung, an ihrem Arbeitsplatz offen mit ihrer Sexualität oder Identität umzugehen, überhaupt nicht zu bereuen. Nur zwei Prozent bereuten diesen Schritt ganz klar. Dabei waren die beiden Hauptgründe, weshalb Menschen ihr Outing am Arbeitsplatz am Ende bereut haben, einmal, dass sich der Umgang der Kollegen mit ihnen geändert habe (38 Prozent) und zum anderen, dass sie deshalb jetzt berufliche Nachteile hätten (34 Prozent). Dabei ist die Dunkelziffer der Menschen, die negative Folgen durch ein Outing befürchten, höher: Schließlich haben sich der Umfrage zufolge nur etwa zwei Drittel der Befragten am Arbeitsplatz „geoutet“. Nachdem man sich generell eher in einem Umfeld offen zeigt, von dem man erwartet, dass es auf einen solchen Schritt positiv reagiert, ist schwer zu sagen, wie sich die 91 Prozent verändern würden, wenn sich auch das letzte Drittel outen würde. Übrigens: Von denen, die ihre Sexualität oder Identität für sich behalten, sagt mehr als die Hälfte, das liege daran, dass sie „Arbeit und Privatleben“ strikt trennen – das gehe „niemanden etwas an“.