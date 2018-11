Der Reddit-Post und die Kommentare darunter drückten vor allem den Frust und die Resignation darüber aus, im Leben andere Startbedingungen als die Elterngeneration zu haben, gleichzeitig aber von dieser Generation missverstanden zu werden. In diese Gefühlswelt zielte im April auch eine Kickstarter-Kampagne für eine Millennial-Version vom Spiel des Lebens. Der Name: „Screwed: The Millennial Life“. Das Ziel: trotz befristeter Jobs und unbezahlbarem Wohnraum möglichst wenig Schulden zu machen.