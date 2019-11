Notfallsanitäter singt über die Probleme in seinem Job

Erst kürzlich gab es einen Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Notfallsanitätergesetzes. Daraufhin kündigte die Bundesregierung an, in einen Dialog treten zu wollen. Ob die Rechte von Sanitäter*innen erweitert werden sollten oder ob sie weiterhin nur auf ärztliche Anweisung hin handeln dürfen sollten. Zu einer Entscheidung kam es aber nicht: Die Bundesregierung kündigte lediglich an, in einen Dialog treten zu wollen.