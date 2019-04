Worin bestand dieser Unterschied?

Es war ein doppelseitiges Problem. Erstens behauptete das Start-up, flache Hierarchien zu haben. Ich nahm also an, meiner Arbeit so nachgehen zu dürfen, wie ich es für richtig halte. Dem war aber nicht so. Es gab keine ausdrücklichen Hierarchien, aber die Macht konzentrierte sich auf der Ebene der Geschäftsführung. Ich bin meinem Job also nach bestem Gewissen nachgegangen und plötzlich war alles falsch. Das war sehr verwirrend, häufig hatte ich das Gefühl, einfach dumm oder verrückt zu sein. Die zweite Seite des Problems ist aber viel schwerwiegender. Wir mussten tun, was das Management wollte. Ohne Diskussion. Die Art der Arbeit und dessen Qualität hing also maßgeblich von der Persönlichkeit des Managers ab.