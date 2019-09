Woher kommt der Hass auf Influencer*innen?

Influencer*innen sind dabei ein leichtes Ziel. Zum einen, weil es so verdammt einfach ist, ihre Arbeit nicht als solche wahrzunehmen. Zum anderen, weil das Internet dabei hilft, den Hass auf sie großflächig zu streuen: Man kann sie in den Kommentarspalten aufs Übelste beschimpfen – ohne sich mit einem Klarnamen erkennbar zu machen, geschweige denn, die Kritik in irgendeiner Form begründen oder rechtfertigen zu müssen. Diejenigen, die sich entschieden haben, Influencer*innen zu hassen, schreiben dann Dinge wie „Influencer sind das Produkt eine degenerierten Menschheit“ oder „die modernen Nutten der Gesellschaft“ in das Internet. Darauf lässt sich dann als Infleuncer*in kaum etwas antworten – hauptsächlich, weil es so wahnsinnig viele Kommentare sind. Aber auch, weil sie ja niemand gezwungen hat, online zu sein. Offenheit macht eben auch angreifbar.