Eine der beliebtesten Formen der Teamarbeit und ihr wohl größter Fehleinsatz wurde 1939 in einer amerikanischen Werbeagentur geboren. In diesem Jahr lud Alex Osborn seine Kollegen erstmals zum Gruppendenken ein. Einer der Werber sagte, die Sitzungen seien so, als würden sie gemeinsam mit ihren Gehirnen auf ein Problem einstürmen. Brainstorming hießen die Treffen der Werber fortan, und auf den ersten Sturm folgten hunderte weitere. In einer Sitzung feuerten zehn Leute in 90 Minuten 87 Ideen für eine neue Drogerie ab, eine andere Schlacht brachte 45 Vorschläge für einen Haushaltsgerätehersteller, in einer weiteren Session schossen den Mitarbeitern 124 Einfälle aus dem Kopf, wie man mehr Wolldecken verkaufen könnte. Agenturchef Osborn fasste seine Erfolgsrezepte 1948 in einem Buch zusammen, das gleich zur Business-Bibel avancierte. Seither wird rund um den Globus gebrainstormt, was das Zeug hält. In Deutschland schaffte es das Brainstormen als Verb sogar in den Duden.