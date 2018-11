Vor euch liegen nun also volle 20 Minuten Fahrt, weil solche Jörgs wohnen natürlich zwei Haltestellen hinter dir, sie steigen garantiert nie vor dir aus. Was Jörg in eurem Laden so arbeitet, weißt du dank totaler Arbeits-Entfremdung genau so wenig wie er von dir, oder er von sich, oder du von dir. Dings-Controlling? Sowieso-Creator? Eure einzige Gemeinsamkeit, der Arbeitgeber, fällt also weg. Zu viel Ahnungslosigkeit, Fallstricke, und nach acht Stunden Arbeit über Arbeit reden – fürchterlich. Lästern fällt auch weg, keine Vertrauensbasis.