Vier Teenager schreiben einen der nettesten Briefe seit Langem

Das erste Mal Ausgehen, ohne die Eltern, nur mit Freunden und wohin man will: sicherlich einer der aufregendsten Momente des Heranwachsens. In etwa die gleiche Liga wie das erste Mal Fahrradfahren ohne Stützräder oder das erste Mal Fliegen. Entsprechend aufgeregt dürften vier 13-Jährige aus den USA gewesen sein, als sie vor etwa drei Wochen zum ersten Mal ohne ihre Eltern in ein Restaurant gegangen sind – und prompt vergessen haben, dem Kellner ein vernünftiges Trinkgeld zu geben. Dabei sind in den USA zehn Prozent üblich.