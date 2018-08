Die Ergebnisse der Studie zeigen aber zum Glück auch Auswege: Das Schmutzgefühl nimmt ab, wenn man sich vor Augen hält, dass nicht nur man selbst vom Kontakteknüpfen profitiert, sondern auch das Unternehmen insgesamt profitiert, wenn man Wissen und Kontakte sammelt. Dass man es also für das „große Ganze“ tut. Und, ganz wichtig: Man soll ein bisschen selbstbewusster sein und sich klarmachen, dass das Gegenüber auch was davon hat. „Unterschätzen Sie nicht, was Sie selbst geben können“, so wird die Autorin der Studie zitiert.