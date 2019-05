Man sagt ja, „auch schlechte Werbung ist gute Werbung“. Trifft das in diesem Fall zu?

Von seiner Grundaussage finde ich den Werbespot nicht schlecht, sondern überraschend. Das ist ein extrem langweiliges Thema: Personalwesen in einer Bank, schlimmer gehts ja gar nicht. Da ist die Message „Der Traumjob, von dem Sie als Kind nie geträumt haben“ richtig und gut. Das kann einem Unternehmen auf jeden Fall helfen, sich auf dem schwierigen Personalmarkt zu differenzieren und junge Leute anzusprechen. In dieser Situation muss man als Werbeagentur eben ein bisschen an die Grenze gehen. Ob das jetzt respektlos gegenüber den Kindern ist, wie ja in vielen Kommentaren zu lesen war, liegt im Auge des Zuschauers