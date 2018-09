Trotzdem geht es auch ihr in erster Linie um den Personalmangel. „Das Problem ist, dass nie alle Kolleginnen da sind. In der Kita ist immer irgendwer krank oder im Urlaub.“ Zu zweit oder gar alleine auf 20 bis 25 Kinder aufzupassen, da steigt der Stress. „Die Kinder sollen ja nicht nur betreut, sondern auch beschäftigt und gefördert werden. Das geht aber nicht, wenn man dann die andere Kollegin mit dem Rest der Gruppe alleine lassen müsste.“ Ann-Christin arbeitet in einer Kita in einem einkommensschwachen Viertel im Ruhrgebiet. In ihre Gruppen kommen viele Kinder mit Migrationshintergrund, einige haben sprachlichen Förderbedarf. Ann-Christin hat in ihrer Ausbildung gelernt, wie sie die Kinder fördern kann, aber im Alltag kann sie den eigenen Ansprüchen oft nicht gerecht werden. Es sei eben oft keine Zeit dafür da. Obwohl die Arbeit mit den Kindern so wichtig wäre: „Wir legen den Grundstein für das gesamte spätere Leben. Je mehr wir die Kinder fördern können, desto mehr profitieren sie später in der Schule davon“, sagt Ann-Christin.