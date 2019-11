Etwa 9000 Euro brutto für die Fluglotsin

Der Stressfaktor

Das Stresslevel ist in meinem Beruf sehr hoch. Das liegt daran, dass man während der Arbeit immer sehr konzentriert sein muss, damit einem keine Fehler unterlaufen und im Flugverkehrsraum kein Chaos ausbricht. Aus diesem Grund ist auch vorgeschrieben, dass wir nur etwa zwei Stunden am Stück arbeiten dürfen. Danach müssen wir eine Pause machen. Manche lesen dann, schlafen eine Stunde oder powern sich in unserem internen Sportcenter aus. Erst in der Pause fällt dann auch die Anspannung von mir ab. Wenn ich arbeite und konzentriert bin, dann funktioniere ich einfach. In besonders stressigen Situationen, wenn man eine Luftnotlage hatte und beispielsweise ein Triebwerk ausgefallen ist, kann diese Anspannung besonders hoch sein. Dann hilft es, in den Pausen mit jemandem darüber zu sprechen. Für extreme Fälle gibt es außerdem die Möglichkeit, das CISM (Critical Incident Stress Management) Programm in Anspruch zu nehmen. In dem Programm arbeitet man die Situation mit erfahrenen Psycholog*innen auf und spricht darüber, woran es lag, dass das kritische Ereignis eingetreten ist, um sich nicht zu sehr dadurch zu belasten und die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Glücklicherweise war ich aber noch nie in so einer Situation und habe bisher keine großen Katastrophen erlebt.

Das Privatleben

Als Fluglots*in arbeitet man im Schichtdienst und muss daher auch flexibel sein. Bei einer wöchentlichen Bruttoarbeitszeit von durchschnittlich etwa 33 Stunden arbeiten wir nicht nur von Montag bis Freitag, sondern auch am Wochenende und haben Früh-, Spät oder Nachtdienst, damit die Kontrollzentrale rund um die Uhr besetzt ist. Da wir den Schichtplan aber schon zwei Monate im Voraus bekommen, kann ich mein Privatleben gut mit meinem Beruf vereinbaren und weiß schon zwei Monate vorher, ob ich zu einer Geburtstagsparty von Freund*innen kommen kann oder nicht.