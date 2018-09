Diese Erleichterung ist wohl das stärkste Gefühl, das sich in den Momenten unmittelbar nach Ende der WM in der Halle breitmacht. Nach dreizehneinhalb Stunden weinen auf einmal sehr viele, einander fremde Menschen in der anonymen Messehalle B3 in der Messestadt in München und fallen einander in die Arme. Schon am Eingang der Messehalle gibt es Menschen, die noch nie von der WM der Konditoren gehört haben. Aber das kümmert in diesem kleinen Kosmos wirklich niemanden. Die Gelöstheit der Teilnehmer hier, sie ist von der der Teilnehmer nach dem Finale der Fußball-WM in Moskau vermutlich nicht zu unterscheiden. Es ist vorbei. Es wird ein wenig dauern, bis sie das kapiert haben. Sogar nachts hat es in ihrem Kopf noch gerattert, gebacken, glasiert, lackiert, ausgestochen, gesprüht, gerührt, geschmolzen, geliert, erwärmt, erhitzt, abgekühlt, verziert, geklebt.