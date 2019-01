Hier arbeite ich, wenn …

… ich in den Sitzungswochen des Deutschen Bundestages in Berlin bin. Die Zeit für intensive Arbeit am Schreibtisch finde ich wegen eines zumeist dicht gedrängten Terminplans und häufigen Sitzungsmarathons aber in der Regel erst am späten Abend. Dann nutze ich allerdings gern die Ruhe, um offene Vorgänge abzuarbeiten und um dort zu lesen und mich in Themen einzuarbeiten.