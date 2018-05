3522 Euro brutto für eine Mitarbeiterin in einer KZ-Gedenkstätte

Der typische Tag

Ich habe keinen typischen Alltag, dafür sind meine Aufgaben zu vielfältig. Ich verbringe viel Zeit im Büro. Dort bearbeite ich Besucheranfragen, organisiere Seminare oder arbeite an meinen eigenen Projekten. Gerade entwickele ich eine App mit, die Menschen in Gebärdensprache durch die Gedenkstätte führen soll. Außerdem bin ich Ansprechpartnerin bei allen Fragen, die mit Barrierefreiheit und Inklusion zu tun haben. Etwa bei Baumaßnahmen in der Gedenkstätte. Darüber hinaus betreue ich die Freiwilligen, die für ein Jahr in der Einrichtung arbeiten. Ich führe also Bewerbungsgespräche, veranstalte Seminare für sie und unterstütze sie dabei, ein eigenes Projekt umzusetzen.