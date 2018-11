Die Idee

Als nach der Uni Freunde von uns in ihren Jobs anfingen, waren die oft gestresst und unsicher. Wir bekamen mit, dass es in Unternehmen häufig an guter Betreuung durch Coaches fehlt. Unabhängig von der Branche sind das Menschen, die mit den Anfängern an ihren sogenannte „soft skills“ wie Gesprächsführung oder Präsentationstechniken arbeiten. Diese Coaches sind aber sehr teuer und werden deshalb selten für Berufseinsteiger eingesetzt. Mit „sklls“ haben wir deshalb eine Software für Personalentwicklung entworfen, über die Berufseinsteiger online und jederzeit an ihren Techniken feilen können.

Das Coaching wird an konkreten Aufgaben festgemacht. Wenn du zum Beispiel eine Präsentation halten musst und die nicht gut lief, dann kannst du das mit dem digitalen Coach verbessern. Zuerst überlegst du anhand von Fragen, die dir sklls stellt, was falsch lief, und für das nächste Mal bekommst du einen Tipp, wie du es besser machen kannst. Vor der nächsten Präsentation wirst du dann über die Anwendung an diesen Tipp erinnert.