2500 Euro brutto für den Besitzer eines Foodtrucks

Der Alltag

Morgens starten wir meistens um 9 Uhr im Lager. Dann wird der Truck mit den Lebensmitteln, Menütafeln und dem Geschirr beladen. Wir fangen dann meistens schon mal an, das Essen vorzubereiten: Maultaschen schneiden oder Kartoffelsalat machen. Wir haben je nach Saison 20 bis 40 Aushilfen. Am Standort treffen wir dann ein bis zwei von ihnen, machen den Herd an und fangen an, zu brutzeln. Meistens gibt es dann mittags einen großen Ansturm. Am Abend steht das Putzen an, was natürlich manchmal nervig, aber in der Gastro halt unverzichtbar ist.