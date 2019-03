… ist ein Schreibtischjob, den man von Zuhause macht. Momentan schreibe ich Gags für das Funk-Format „Walulis“ und die Kabarettsendung „SchleichFernsehen“, früher eben auch für das Neo Magazin und seinen royalen Nachfolger sowie Extra3. In der Praxis sieht das so aus: Man kriegt pro Sendung zwischen vier und acht Themen geschickt, zu denen man sich Oneliner ausdenkt – also Minigags. Etwa: Etwa: Die Ausrüstung der Bundeswehr ist in so schlechtem Zustand - der einzige Ort in Kasernen, an denen der Abzug noch funktioniert, ist die Küche! Davon schicke ich dann so fünf pro Thema ein, und die suchen sich die für sie geeignetsten aus. Im Vorhinein kann ich echt nicht sagen, was gut ankommt. Ganz selten schreibe ich auch ganze Sketche, das gibt mehr Geld. Oneliner machen mir aber mehr Spaß. Da muss man sich nicht in eine Figur hineinversetzen, sondern kann einfach schreiben, was man selbst lustig findet.