800 Euro für den DJ

Als Frau braucht man länger, um als DJ ernstgenommen zu werden. Typen kommen auf Partys oft her und erzählen mir, welchen Song ich spielen soll. Ich finde das krass übergriffig – ich erzähle denen ja auch nicht, wie sie ihren Job machen sollen. Einmal kam einer nach meinem Gig her und sagte: „Hätte ich nicht gedacht, war aber schon geil.“ Dann hat er mir einen Schein als Trinkgeld in die Hand gedrückt. Es kommt auch vor, dass Typen mir in den Mixer greifen. Das geht natürlich gar nicht. Generell gehört es aber leider zum Job, dass alle immer denken, sie könnten es besser als du. Das erlebt jeder DJ, das hat nichts mit Frau oder Mann zu tun. Ich lege auch nicht bestimmte Songs auf, weil ich eine Frau bin, mir geht es um die Musik. Das Wort DJane mag ich übrigens nicht, das hat sich so eingebürgert, hat aber nichts mit dem Auflegen an sich zu tun. Der Beruf heißt Disc-Jockey – also DJ.