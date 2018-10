Die Frustration

Viele Menschen scheinen leider nicht zu verstehen, wie viel Arbeit in einem guten Bild steckt. Sie sehen einfach nicht, dass die Fotografie ein Handwerk ist. Natürlich kann jeder schnell mal ein Bild mit dem Handy oder der eigenen Kamera machen, doch Profis wissen eben, wie sie das Licht richtig einsetzen müssen, welche Kameraeinstellung am besten passt und was sie in der Nachbereitung noch aus dem Bild herausholen können. Es ist in den vergangenen zehn Jahren viel schwerer geworden, sich in der Branche zu behaupten. Es gibt beispielsweise fast immer jemanden, der zu günstigeren Konditionen fotografiert – da muss man sich in gewisser Hinsicht anpassen. Es gibt so viele gute Fotografen, die sich unter Wert verkaufen. Und leider auch viel zu viele Laien, die zu hoch gehandelt werden.