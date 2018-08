Die Ausbildung

Ich habe Jura an der Universität Wien studiert. Schon während des Studiums habe ich mich sehr für Arbeits- und Sozialrecht interessiert. Darum habe ich bei einem Professor für diesen Bereich als Studienassistent gearbeitet. Gleichzeitig habe ich mein erstes Praktikum bei der Wiener Gebietskrankenkasse in der Versicherungsabteilung gemacht. Mein damaliger Chef wurde dann Leiter des Kompetenzzentrums, also konnte ich dort auch schon ein bisschen hineinschnuppern. Das fand ich so interessant, dass ich später noch ein zweites Praktikum in der Krankenkasse gemacht habe – diesmal aber ausschließlich im Kompetenzzentrum. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, wurde ich dort als Jurist übernommen und gründlich eingeschult.