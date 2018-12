Irgendwann möchte ich aber eine Familie haben. Ich werde als Berufsoffizier bei der Bundeswehr bleiben und ich will auch weiter zur See fahren. Damit das mit einer Familie klappt, müssen die Lasten in einer Familie gleichberechtigt verteilt werden. Eine Freundin von mir ist zum Beispiel Kommandantin auf einem Minenjagdboot. Das funktioniert nur, weil ihr Mann Elternzeit genommen hat. Das ist aber noch immer keine Selbstverständlichkeit für die meisten Männer.

Zu meinen Freunden aus der Schulzeit habe ich eigentlich nur noch an Weihnachten Kontakt. Viele sind in den Süden gegangen. Ich hatte auch einige Freunde, die politisch eher links oder grün waren. Die haben wenig Verständnis für das gehabt, was ich mache. Im Nachhinein habe ich mich dann gefragt, ob das wirklich Freundschaften waren oder doch nur Bekanntschaften. Aber ich habe auch viele Freunde dazu gewonnen durch den Dienst.

Die Männerwelt

Ich bin auf unserem Boot die einzige Frau. Das ist im Alltag kein Problem. Ich habe da nie ein Thema draus gemacht und die Jungs auch nicht. Das ist für mich die Art, wie ich am besten damit klarkomme, ich möchte ja auch keine Sonderrolle haben. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, man merkt es gar nicht. Auf der letzten Fahrt hatte ich eine zweite Frau dabei. Davor war mir das nicht so bewusst, aber seit sie dabei war, vermisse ich es schon, mit ihr mal über die ganzen Jungs lästern zu können. Ich verstehe mich aber auch mit den meisten Burschen hier.

Das Geld

In vielen Punkten habe ich es einfacher als eine Frau in der zivilen Welt, zum Beispiel gibt es für mich keinen Gender Pay Gap. Mein Dienstposten und mein Dienstgrad sagen aus, wie viel ich verdiene, nicht mein Geschlecht. Da muss ich auch nicht verhandeln. Ich verdiene 3675 Euro brutto Grundgehalt. Es sind noch ein paar Hundert Euro mehr, weil ich Zulagen bekomme, zum Beispiel für die Tage, an denen ich zur See fahre. Das ist aber jeden Monat unterschiedlich. Außerdem steigt das Gehalt, mit mehr Erfahrung bekomme ich mehr Geld. Während der Ausbildung wurde ich auch schon bezahlt, auch für das Studium. Da habe ich zwischen 2300 und 2800 Euro brutto bekommen.

Die Frage, die auf Partys immer wieder kommt

„Wie machst du das als Frau mit dem Badezimmer?“ Dann sage ich: „Das ist wie bei uns Zuhause, da teilen sich auch Männer und Frauen ein Bad. Ich mach die Tür zu und setz mich hin.“