Wenn ich einen technischen Vorgang sehe, möchte ich auch begreifen, was dahinter vorgeht. Ich finde es spannend wie Maschinen oder Roboter entworfen werden, wie komplex sie zum Teil aufgebaut sind und welche Funktionen sie dann übernehmen können. Natürlich mache ich gerade bei der Arbeit auch oft das gleiche, weil sich die Fehler schließlich wiederholen. Da sind die Vorgänge nicht mehr ganz so spannend. Aber ich blicke in die Zukunft. Denn das Tolle in der Industrie ist, dass es ständig Innovationen gibt und damit auch immer wieder neue Herausforderungen. Man kann sich auch immer weiter spezialisieren. Wenn ich meinen Techniker mache, habe ich die Möglichkeit auch in andere Felder wie die Robotik hineinzuschauen. Außerdem mag ich meine Kollegen sehr: Wir sind alle per du, auch mit dem Chef und wenn es mal ein wenig ruhiger zugeht, hat man immer jemanden zum Reden.