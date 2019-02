Das Besondere an diesen Instrumenten

Zwei Trompeten oder zwei Flügelhörner einer Marke klingen nie exakt gleich. Für den Klang gibt es unterschiedliche Faktoren – es gibt so viele Beschreibungen für Klänge wie es Emotionen gibt. Manche Musiker wollen scharfe, schmetternde, euphorische Klänge, andere wollen eher weiche, melancholische Töne. Das kommt auf den Musiker an, aber man kann es auch am Instrument steuern. Das funktioniert über die Mensur, also die Abmessung und die Maßverhältnisse eines Instruments. Die Mensur bestimmt die Charakteristik eines Klangs, sie ist sehr filigran. Wenn nur eine kleine Beule am Instrument ist, dann verändert sich die Mensur minimal und damit auch der Klang. Und weil in Deutschland Instrumentenbau reine Handarbeit ist, kann man nie garantieren, dass zwei gleiche Instrumente auch exakt gleich klingen. Es gibt immer minimale Unterschiede. Das heißt nicht, dass das eine Instrument schlechter ist als das andere, aber jeder Musiker sucht eben etwas eigenes. Ein Jazzmusiker will oft scharfe Klänge, ein Orchestermusiker will eher sanfte Töne. Es kommt auf das persönliche Gefühl an. Wenn ein Musiker das Instrument anspielt, spürt er eher, ob es für ihn der richtige Klang ist. Ich vergleiche das gerne mit Harry Potter, als er bei Mr. Ollivander steht und seinen Zauberstab kaufen will. Das Instrument sucht sich den Musiker. Wie, ist nicht immer klar.