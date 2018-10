Die Ideale

Bisher produziere ich alles in Handarbeit in München, und das wird auch erstmal so bleiben. Falls ich irgendwann größere Stückzahlen produzieren will, also mehr als die paar Dutzend Stücke in meiner ersten Kollektion, könnte ich mir vorstellen, vielleicht in Afrika ein paar faire Arbeitsplätze zu schaffen. Ich habe viele tongolesische Freunde und meine Partnerin ist aus Eritrea, da wären also Kontakte da. Billige Massenproduktion in China oder Bangladesch kommt für mich nicht in Frage.