Die körperliche Belastung

Die ersten Wochen in der Zustellung waren hart für mich. Ich bin ein sportlicher Typ, spiele Fußball und gehe ins Fitnessstudio. Aber ich habe den Beruf echt unterschätzt. Wenn man dreimal hintereinander mit mehreren schweren Paketen in den sechsten Stock gelaufen ist, merkt man das am ganzen Körper. In der ersten Zeit hatte ich schlimmen Muskelkater, aber nach ein paar Wochen geht das vorbei. Ich mache weiter meinen Sport und achte besonders darauf, meinen Rücken zu trainieren. Es gibt für uns Zusteller aber auch ganz klare Vorgaben wie wir die Pakete am besten tragen sollen und wie wir die Autos rückenschonend be- und entladen.