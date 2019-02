Allerdings kannte ich mich überhaupt nicht in der Szene aus. Ich merkte erst nach einem Jahr, dass es an der Ernst-Busch-Schule in Berlin auch einen Studiengang zum Puppenspielen gibt. In Österreich gibt es das keinen und auch in Deutschland kann man sonst nur in Stuttgart etwas Ähnliches studieren. Um in Berlin anzufangen, musste ich eine Aufnahmeprüfung mit einem Vorspiel absolvieren, da jedes Jahr nur zehn Studenten genommen werden. Zum Glück ist der Andrang nicht ganz so groß wie auf Schauspielschulen.