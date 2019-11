3500 Euro brutto für den Sommelier

Der Weg

Im Gegensatz zu vielen anderen Sommeliers habe ich keine klassische IHK-Ausbildung in der Restaurant- oder Hotelfachbranche absolviert. Die Gastronomie war aber immer ein Hobby von mir. Unter anderem habe ich als Kellner und Barkeeper gearbeitet und mich durch praktische Erfahrungen in verschiedenen Restaurants bis zum Oberkellner, Schichtleiter und gastronomischen Leiter hochgearbeitet. In den vergangenen sieben Jahren war ich als Gastronomieleiter in Restaurants in Neuseeland und Australien tätig und habe sogar ein neues Hotel auf einem Weingut mit aufgebaut. Dort habe ich dann meine Leidenschaft für das Produkt entdeckt und gemerkt, wie spannend und vielseitig Wein eigentlich ist. Denn im Gegensatz zu einem Brauer, der in der Regel alles versucht, um ein gewisses Geschmacksprofil zu erreichen – ein Augustiner wird immer wie ein Augustiner schmecken – versucht der Winzer, den besten Wein aus dem zu produzieren, was das Jahr ihm geboten hat. Nach meinem Entschluss, mich beruflich auf das Thema Wein zu fokussieren, habe ich daraufhin eine zweieinhalbjährige Weinausbildung an der Londoner Weinakademie „Wine & Spirit Education Trust“ absolviert. Momentan bilde ich mich außerdem noch an der Weinakademie Österreich und einer Universität zum Weinakademiker weiter.

In der Ausbildung lernt man alles über den Weinanbau, die Arbeit des Winzers bis hin zur Abfüllung in die Flasche. Außerdem muss man jede Weinregion der Welt mit den typischen Rebsorten kennen. Am Ende der Ausbildung steht uns dann eine Prüfung bevor. Dafür muss man verschiedene Weine blind verkosten, beschreiben und zuordnen können. Außerdem lernt man auch etwas über Schaumweine, Brände und Spirituosen und wird so auch zum Spezialisten für Gin, Whisky oder Wodka ausgebildet.