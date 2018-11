Die Bühne war eigentlich schon immer mein Zuhause. Während der Grundschule habe ich angefangen Theater zu spielen. Tanzen kam erst später als Jugendlicher hinzu. Allerdings bin ich dann auch gleich voll eingestiegen. Mir war schon vor dem Schulabschluss klar, dass ich Künstler werden will, und ich habe auch hart daran gearbeitet: Neben dem Abi habe ich andauernd trainiert und an einer sehr guten Ballettschule in meiner Heimatstadt Deggendorf meine Ballettausbildung angefangen. Ich habe aber auch Erfahrungen in Urbandance in Tanzworkshops bei internationalen Dozenten gesammelt und selbst bereits Hip Hop Stunden gegeben. Währenddessen war ich eine kurze Zeit für diverse Auftritte beim Russischen Staatsballett, das immer noch eines der renommiertesten Balletts der Welt ist und regelmäßig durch Europa tourt. Dadurch wurde mir aber auch bewusst, dass ausschließlich reines Ballett nichts für mich ist. Ich wollte lieber meinen eigenen Stil weiterentwickeln und andere Musikrichtungen und Tanzformen kombinieren. Also habe ich genau das getan und angefangen mich selbst zu managen und mir meinen heutigen Berufstand aufzubauen.