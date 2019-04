Das Studium war schon ziemlich hart. Das, was ich in der Schule an Mathe und Physik hatte, war kein Vergleich dazu, wie kompliziert und schwer es dann im Studium wurde. Vor allem mit der Menge an Stoff, den es zu lernen gab, und dem Zeitdruck in den Prüfungen hatten ich und viele Kommilitonen oft Schwierigkeiten. Schließlich habe ich mich aber ganz gut durchgekämpft. Mein heutiges Büro hatte schon immer gute Verbindungen an die Uni und somit kannte ich es bereits, als ich mich bewarb. Tatsächlich gibt es nämlich noch viele andere Bereiche, in denen man als Bauingenieur arbeiten kann. Manche meiner ehemaligen Kommilitonen sind zum Beispiel mehr auf Baustellen als Bauleiter unterwegs oder sind in einem Amt tätig.