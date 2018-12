Wenn der Tag in dem einen Café zu Ende ist, fahre ich aber meistens noch in das andere, um dort nach dem Rechten zu sehen. Zuhause bin ich meistens erst so gegen 20 Uhr – vorausgesetzt, wir hatten keine Veranstaltungen, dann kann es auch nach Mitternacht werden. An manchen Tagen gehe ich auch persönlich für unsere Frühstücke besondere Lebensmittel wie Käse und Fleisch einkaufen oder mache Besorgungen in Gastrobedarfsläden. Am Anfang des Monats steht die Buchhaltung an, die auch immer einen ganzen Tag fordert. Besonders schön sind immer die Wein- und Kaffeeproben, die ich ab und an für unser Café machen darf.