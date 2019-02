Der Weg

Gelernt habe ich bei meinem Vater, nach meinem Realschulabschluss. Da war ich 17 Jahre. Ich hab Glück gehabt, weil ich von Anfang an richtig eingebunden war und nicht nur die Aufräumarbeiten erledigen musste. An meinem ersten Arbeitstag hat mein Vater mir die Flex in die Hand gedrückt und gesagt: „Jetzt flex mal die Dachziegel.“

Die Lehrzeit dauert dreieinhalb Jahre, da lernt man von der Pike auf alles, was man für das Handwerk praktisch können muss. Alle fünf Wochen ist man für zwei Wochen in der Berufsschule und bekommt das Fachwissen beigebracht, Materialkunde, die ganzen Regeln – den theoretischen Teil eben. Ich hab aber verkürzt auf drei Jahre. Das ging, weil meine Noten in der Berufsschule gut genug waren.

Ich wollte möglichst schnell aufs Dach. Die Zeit in der Berufsschule fand ich eher nervig, weil ich nie bei einer Baustelle komplett dabei war. Wir machen sehr viel Dachsanierung. Am Anfang war ich dabei, dann wird alles abgerissen – ausgerechnet, wenn’s spannend wurde, saß ich wieder in der Schule. Bis ich zurück auf die Baustelle konnte, war nur noch der Kleinkram zu erledigen.