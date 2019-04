Das Unternehmen

Recup ist ein Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat Coffee-to-go-Einwegbecher aus der Öffentlichkeit zu verbannen und damit für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen: Wir designen Pfandbecher, lassen diese produzieren und vertreiben sie dann hier in München an unsere Partnercafés. Das System funktioniert so, dass man in den beteiligten Münchner Cafés seinen Kaffee mitnehmen und in einem beliebigen anderen teilnehmenden Café wieder abgeben kann. Die Becher sind natürlich wiederverwendbar und so wird unnötiger Müll vermieden. Ich habe gleich mehrere Aufgaben und sitze an der Schnittstelle Markendesign und Kommunikation. Ich mache zum Beispiel das Design der Pfandbecher. Wir bekommen auch Anfragen aus anderen Städten, die dann ein anderes Logo möchten. Ich übernehme aber auch viele Aufgaben in der Kommunikation und schreibe unseren Newsletter oder betreue unsere Social-Media-Accounts. Denn wir wollen auch allgemein das Thema Nachhaltigkeit fördern und nehmen daher auch andere Themen als unsere Becher auf. Ich schreibe Blogbeiträge und produziere Storys oder Videos für Instagram. Ansonsten arbeite ich sehr eigenverantwortlich und teile mir meine Arbeitszeit selbst ein. Ich bin aber meistens zu unseren Kernzeiten zwischen 9 und 18 Uhr da.

Der Weg

Ich habe an der Dualen Hochschule Ravensburg meinen Bachelor in Mediendesign gemacht. In meinen Praxissemestern lag der Fokus vor allem auf Grafikdesign und Konzeption, gleichzeitig habe ich mich dort bereits sehr für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Themen interessiert. Ich habe mich damals schon gefragt: Für was und wen will ich Inhalte eigentlich designen? Wie kann man Kreativität für sinnvolle Themen einsetzen? Deswegen habe ich an mein Studium einen Master in Bozen in Eco-Social-Design drangehängt. Dieser hat sich unter anderem damit beschäftigt, wie man durch Design den nachhaltigen und sozialen Wandel unterstützen und vorantreiben kann. Gleichzeitig habe ich mich selbstständig gemacht und neben dem Studium als freie Gestalterin gearbeitet. Schließlich habe ich die Gründer von Recup kennengelernt, die damals noch in der Testphase waren und die Idee mit Testbechern in Rosenheim erprobt haben. Und das hat einfach gepasst.

Das Büroklima

Wir wollen nicht nur unsere Umwelt nachhaltiger gestalten, sondern auch unser Arbeitsumfeld. Deswegen haben wir sehr flache Hierarchien. Es herrschen viel Mitsprache, große Transparenz und Partizipation. Ich finde dieses Prinzip toll. Bei uns kommen alle gern zur Arbeit und es wird auch viel geredet, miteinander gegessen und natürlich Kaffee getrunken. Es ist ein ziemlich familiäres Klima. Zusammen mit unseren Werkstudenten und Praktikanten sind wir gerade 24 Mitarbeiter und suchen immer wieder nach Verstärkung für unser Team.