111 Euro brutto für die Eismacherin in Ausbildung

Der Traum

Irgendwann möchte ich meinen eigenen Eisladen haben. Schließlich lerne ich gerade alles, um diesen später zu führen. Eigentlich ist es auch ganz simpel, wieso ich so gerne Eis mache: Eis macht Menschen glücklich. Und das auf eine sehr schöne und einfache Art. Das konnte ich auch an anderen Orten erleben: Während meiner Ausbildung durfte ich in anderen Eislaboren arbeiten und lernen. Ich war sogar einen Monat in Italien. Und überall hat das Eis den Menschen Freude bereitet. In meinem eigenen Laden könnte ich das nicht nur hautnah miterleben, sondern auch noch mehr mit Eissorten experimentieren. Denn ein weiterer Traum von mir ist es, eine neue Sorte zu erfinden.