1950 Euro brutto für die Floristin

Der Blumenladen

Ich pflege, arrangiere und verkaufe Pflanzen in einem Blumenladen in Stuttgart. Die Arbeit teile ich mir noch mit meiner Chefin und einer Teilzeitkraft. Für mich beginnt der Arbeitstag im Laden meistens um halb neun. Dienstags, donnerstags und samstags geht meine Chefin auf den Großmarkt und kauft frische Schnittblumen ein. Um die kümmern wir uns dann zuerst: Wir schneiden sie an und arrangieren sie in Vasen. Die Blumen kommen gerade im Sommer aus der Region. In den kälteren Jahreszeiten geht das natürlich nicht und die Blumen auf dem Großmarkt kommen dann auch von weiter weg her. Dennoch – wir versuchen ein saisonaler Laden zu sein. Deswegen sieht er regelmäßig auch anders aus. Den Rest vom Tag kümmere ich mich um die Wünsche unserer Laufkundschaft. Ich binde dann Sträuße oder berate sie, welche Zimmerpflanze gut in ihre Wohnung passen würde. Nebenher kümmere ich mich auch um unsere Pflanzen. Wir haben zwar kein Gartencenter, aber trotzdem einige Pflanzen auf 83 Quadratmeter. Ein großer Teil der Arbeit besteht daraus, dass wir Blumenschmuck für Events herstellen – vor allem für Hochzeiten. Je nach Wunsch des Brautpaares kann das sehr aufwendig sein. Aber manche Kunden geben uns nur ein paar Farben vor und überlassen uns den Rest. Hier wird mein Beruf dann erst richtig kreativ, wenn ich mir besondere Blumenarrangements überlegen darf.