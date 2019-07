Kein Gehalt für die Zweite-Liga-Fußballerin

Das Gehalt

Ich habe weder in der Regionalliga noch in der zweiten Bundesliga ein wirkliches Gehalt bekommen. In meinem kleinen Verein ist es undenkbar, etwas zu verdienen, aber andere Frauen in der Liga kriegen ein bisschen Geld. Selbst bei den Topclubs verdienen die Spielerinnen aber wenig: Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber ich schätze höchstens 1000 Euro im Monat plus Ausrüstung. Das finde ich schon ein bisschen unfair.

Wenn wir lange Auswärtsfahrten zu Spielen haben und einen Tag vorher mit dem Bus anreisen müssen, bekommen wir die Fahrt, das Hotel und Frühstück am nächsten Tag gezahlt.