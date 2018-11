In der Ausbildung fängt man dann sofort an, an den Füßen der Klassenkameraden oder von Familienmitgliedern zu üben. Um die Skalpell-Technik zu beherrschen braucht man die vollen drei Ausbildungsjahre. Denn anders als beim Chirurgen müssen wir das Skalpell so fest in der Hand halten, dass wir es uns nicht sofort ins Knie oder in den Fuß rammen, sobald Patienten sich mal erschrecken oder kitzelig sind. Deswegen klemmen wir es zwischen den kleinen Finger und halten die Klinge mit den Daumen und Zeigefinger fest. Es klingt genauso kompliziert, wie es ist. Wir mussten also eine ganze Weile an Gemüse und Obst üben und haben unseren Dozenten regelmäßig Salate geschnibbelt. Als die Kartoffelscheibe dann eines Tages so dünn war, dass man durchschauen konnte, war man bereit für echte Füße. Wobei selbst das keine Garantie dafür ist, Patienten nicht versehentlich zu verletzen, weil jede Haut anders ist.