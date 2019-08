2500 Euro brutto für die Gebärdensprachdolmetscherin

Die Herausforderungen

Mir fällt es manchmal noch schwer, mich auf besonders emotionale Situationen einzulassen, beispielsweise wenn der Gehörlose wütend wird und seinen Arzt anschreit. In dem Moment leihe ich dem Gehörlosen ja meine Stimme und er erwartet von mir, dass ich seine Emotion auch so rüberbringe. Das bedeutet, dass auch ich laut werden und den Arzt anschnauzen muss. Eine andere emotionale Situation habe ich in meinem Praktikum erlebt. Damals war ich mit dem Gehörlosen bei einem Arzttermin und musste ihm plötzlich erklären, dass er HIV positiv ist. Ich habe die Aufgabe dann an meinen Ausbildungsleiter abgegeben, weil ich der Situation damals nicht gewachsen war. Zur Erleichterung des Gehörlosen hat sich die Krankheit später dann als Fehler in der Akte herausgestellt, aber in dieser Situation war das für mich besonders schwer, sachlich zu bleiben.