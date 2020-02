Ab 1684 Euro brutto für die Gebäudereinigerin

Das Tagesgeschäft

Ich mache zwar jetzt ein duales Studium in der Verwaltung einer Reinigungsfirma, habe aber zweieinhalb Jahre als Gebäudereinigerin gearbeitet. An diese Zeit erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war vor allem in der Bau- und Sonderreinigung eingeteilt, habe aber auch schon in Einkaufzentren saubergemacht. Meine Schicht hat immer sehr früh angefangen, um fünf oder sechs Uhr morgens. Bei der Bau- und Sonderreinigung habe ich vor allem Gebäude, die noch gebaut werden oder noch leer stehen, gereinigt. Vor Ort war ich immer zusammen mit anderen Kolleg*innen, darunter vor allem Männern, was manche vielleicht verwundert. Ich war oft in unterschiedlichen Gebäuden eingeteilt und nie lange an einem Ort. Daher musste ich mich immer wieder auf die neuen Begebenheiten einstellen. Denn wie man reinigt, hängt davon ab, was man saubermacht: Teppiche sind anders als Steinböden, genauso unterscheidet sich Glas von anderen Wänden. Am Vorabend habe ich meine Einteilung für einen bestimmten Bereich bekommen. Dann wurde am Tag darauf acht Stunden gereinigt. Wir haben uns gegenseitig immer geholfen, schließlich wollte auch jeder fertig werden. Bei der Sonderreinigung braucht man auch mal Spezialreiniger und muss insgesamt auf andere Dinge achten. Man führt verschiedene Reinigungen durch, wie zum Beispiel: Baureinigung, Glasreinigung, Graffitientfernung, Grundreinigung und Teppichreinigung. Es ist wichtig die unterschiedlichen Bodenbeläge zu erkennen, um den Schmutz richtig zu entfernen und nichts zu beschädigen. In Einkaufszentren reinigen wir neben der Ladenstraße die Sanitärbereiche, Treppenhäuser und beseitigen den Müll.