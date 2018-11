Das Studium dauert sechs Jahre, davon sind zwei Jahre „Vorklinik“ und vier Jahre „Klinik“: In der Vorklinik lernt man die Grundlagen wie z.B. Biochemie oder Anatomie, in der Klinik dann die medizinischen Fächer wie HNO oder Kinderheilkunde. An sich hat es mir total Spaß gemacht. Klar lernt man viele Details, bei denen man sich fragt: „Braucht man das im Alltag?“ Oft ist das nicht der Fall, aber es hilft, das alles mal durchgestanden zu haben. Toll fand ich auch, dass man in den Semesterferien Famulatur und Praktika überall machen kann. Ich war in Paris (Erasmus) und fürs Praktische Jahr auf Martinique in der Karibik. Nach dem praktische Jahr absolviert man das zweite Staatsexamen und ist approbierter Arzt.