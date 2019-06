Bis zu 2500 Euro brutto für die Heilpraktikerin

Die Ausbildung

„Schamane“ oder „Heiler“ kann sich jeder nennen. Der Begriff „Heilpraktiker“ ist aber gesetzlich geschützt. Das unterscheiden viele Menschen leider nicht. Meine Vollzeit-Ausbildung hat zweieinhalb Jahre gedauert, plus ein Jahr Prüfungsvorbereitung. Zusätzlich habe ich noch eine zertifizierte Homöopathieausbildung gemacht, die zweieinhalb Jahre ging. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, der sich dafür interessiert. Von Selbststudium oder Crash-Kursen rate ich ab. Viele denken, dass wir in der Ausbildung nur alternativmedizinische Verfahren lernen. Das stimmt nicht. Es geht vor allem um medizinisches Wissen, das auch dann in der Prüfung abgefragt wird. Die Alternativmedizin ist für mich eine Ergänzung zur Schulmedizin. Wenn eine Patientin zu mir kommt, gehe ich am Anfang immer schulmedizinisch ran: Ich schaue mir die bestehenden Befunde an, schicke sie zu anderen Ärzten, wenn ich merke, dass mögliche Diagnosen ausstehen. Es ist ein Zusammenspiel, kein Entweder-Oder.