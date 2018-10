Die Ausbildung

Am Anfang darf man in der Küche nur mithelfen, das heißt Kartoffeln schälen, Gemüse schnippeln, spülen. Gerade das Spülen nervt natürlich am Anfang, aber man lernt viel über Hygiene und auch, wie man dem, der spült, das Geschirr am besten hinstellt. Dadurch entwickelt man auch ein Verständnis für die anderen Mitarbeiter und ihre Positionen.

Die Küche an sich ist aufgeteilt in mehrere Posten, in kleineren Restaurants sind meistens Gardemanger (Koch der kalten Küche) und Pâtisserie (Konditor), also die kalte Küche, zusammen. Da fangen die meisten Auszubildenden an. Da kommt es auf das Angebot der Küche an, welche Vorspeisen und Desserts es gibt. Meistens sind es Salate, Suppen, kalte Vorspeisenteller und Desserts. Manchmal darf man auch eigene Ideen einbringen.

Im zweiten Lehrjahr durfte ich dann bei den warmen Gerichten mithelfen.

In der Berufsschule hatten wir allgemeinbildende Fächer, wie Deutsch, Mathe und Sozialkunde. In Englisch haben wir Gemüsearten und Gerichte auf Englisch gelernt. Wir hatten auch das Fach „Kochen in der Theorie“. Da lernt man so Sachen wie: welche Fleischteile gibt es beim Rind, welche Geflügelarten gibt es, wie man Suppen zubereitet, welche Meeresfrüchte es gibt, welche Inhaltsstoffe in Gemüse sind, was passiert, wenn jemand eine Salmonellenvergiftung hat, und so weiter. Einmal in der Woche hatten wir auch praktischen Kochunterricht.