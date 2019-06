750 Euro brutto für die Konditorin

Der Arbeitsalltag

Ich fange um sechs Uhr morgens an. Dann bereite ich erst einmal die Tagesware für unsere Auslage vor, das sind größtenteils Plunder, Obstkuchen und Croissants. Bei uns ist jeder Tag anders: Am Dienstag machen wir die Böden, am Mittwoch dann die Kuchen fertig, am Donnerstag Sahnetorten. Freitags bearbeiten wir dann Bestellungen und stellen das Dauergebäck, also zum Beispiel Nussecken her. Samstags gibt es bei uns ein Frühstücksbuffet, das wir vorbereiten müssen. Wenn das alles erledigt ist, kann ich um 14 Uhr nach Hause gehen. Wir bereiten alles, was wir verkaufen, selbst zu, mit Ausnahme der Backwaren für das Frühstück. Deshalb war ich auch von Anfang an voll eingebunden und durfte schon einige Aufgaben übernehmen, die man eigentlich erst im dritten Lehrjahr macht wie zum Beispiel Pralinen herstellen.