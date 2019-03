Eurythmie und Waldorfpädagogik kann man wie andere Studiengänge auch an öffentlichen Hochschulen studieren. Ich habe dann in Witten vier Jahre lang Eurythmie studiert und mein Diplom gemacht. Allerdings sind die ersten vier Jahre in diesem Bereich oft nur ein allgemeines Grundstudium. Deswegen habe ich anschließend in Den Haag noch einen einjährigen Bachelor drangesetzt, um meine Kenntnisse zu vertiefen. Währenddessen musste ich auch ein Praktikum absolvieren, welches ich an meiner heutigen Schule gemacht habe. Zurzeit mache ich noch einen Master in Teilzeit und spezialisiere mich in Bühnenkunst. Andere Richtungen wie Pädagogik wären aber auch möglich.

Die Motivation

Meinen größten Antrieb ziehe ich aus der Arbeit mit jungen Menschen, da ich nicht nur ihnen etwas mitgeben kann, sondern auch unglaublich viel über mich selbst und das Fach lerne. Denn Kinder sind noch offener und unbelasteter als man selbst. Ich bin schon viel festgefahrener in meinen Strukturen und Herangehensweisen: zum Beispiel, wie ich meinen Körper einsetze. Von den Kindern lerne ich aber immer wieder, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich auszudrücken und kreativ zu sein. Auch mich jeden Tag mit meinem Körper zu beschäftigen macht mir unglaublich viel Spaß. Dazu kommt noch, dass ich in einer sehr freien und kreativen Atmosphäre mit tollen Kollegen arbeiten darf.

Die Besonderheiten

An Waldorfschulen ist nicht nur die Lehre, sondern auch die menschlichen Beziehung zwischen den Kindern und den Lehrern sehr wichtig. Ein Jugendlicher verbringt den Großteil seiner Zeit in oder mit der Schule. Daher finde ich es auch so wichtig und schön, dass sich die Schüler an Waldorfschulen individuell entfalten und ihren eigenen Interessen und Stärken nachgehen können. Natürlich kann man nicht jeden Schüler ganz genau so fördern wie er oder sie es gerade braucht, doch versuchen wir hier an der Schule unser Bestes. Denn kein Schüler ist gleich.

Der Stressfaktor

Klar ist es manchmal auch stressig. Gerade kurz vor einer Aufführung gibt es immer viel zu tun. Aber eigentlich sind das auch immer schöne Phasen, weil man sich dann besonders intensiv mit der Arbeit auseinandersetzt. Was mich tatsächlich mehr stresst, ist die Selbstverwaltung an Waldorfschulen. Denn so etwas wie einen Chef und eine Verwaltung im herkömmlichen Sinne haben wir nicht. Im Kollegium teilen wir deswegen Aufgaben wie die Personalverwaltung oder die Finanzbuchhaltung untereinander auf. Dadurch haben wir für die unterschiedlichen Bereiche aus Lehrer bestehenden Gremien, die sich ein bis zwei Mal die Woche treffen und diese organisatorischen Aufgaben übernehmen. An sich finde ich die flache Hierarchie und die hohe Selbstbestimmung gut, aber das kann auch viel zusätzliche Zeit, Stress und Verantwortung bedeuten. Zurzeit habe ich allerdings Glück und bin wegen meinem Master von diesen zusätzlichen Pflichten befreit.

Das Geld

Wie viel man als Eurythmielehrer verdient hängt sehr davon ab, welche finanziellen Mittel die jeweilige Waldorfschule hat. Schließlich sind das alles Privatschulen. Bei uns verdienen jedenfalls alle Lehrer gleich viel. Nur wenn man relevante Zusatzqualifikationen hat oder länger als 15 Jahre an der Schule arbeitet, bekommt man mehr. Von meinen 2831 Euro brutto im Monat kann ich jedenfalls in Berlin gut leben. Allerdings mache ich auch in meiner Freizeit noch viel für die Arbeit – leider unbezahlt. Zum Beispiel muss ich Auftritte vorbereiten oder Elternabende abhalten. Diese Zeit sollte eigentlich auch entlohnt werden.