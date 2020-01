2088 Euro brutto für die Logopädin

Die Patient*innen

Ich arbeite in einer integrativen Kindertagesstätte. In jeder Integrationsgruppe gibt es etwa vier Kinder, die speziell unterstützt und gefördert werden müssen. Durchschnittlich arbeite ich pro Tag etwa mit sieben bis acht Patient*innen im Alter von eineinhalb bis acht Jahren. Einige Kinder dort sind körperlich oder geistig beeinträchtigt und haben dadurch meist auch Probleme mit ihrer Sprache. Mögliche zugrundeliegende Ursachen sind da zum Beispiel Hörstörungen, Autismus oder genetische Syndrome wie das Rett-Syndrom. Je nachdem, welche Schwierigkeiten die Kinder haben, ist die Therapie sehr unterschiedlich. Bei Kindern mit Hörstörungen fördere ich zum Beispiel die Hörwahrnehmung und die Aussprache. Kinder, die am Rett-Syndrom leiden, sind nicht in der Lage zu sprechen, weshalb ich mit ihnen die Kommunikation über einen Sprachcomputer übe. Aber auch Kinder, die keine primären organischen Ursachen aufweisen, können in ihrer Sprachentwicklung Auffälligkeiten haben. Beispielsweise fangen einige Kinder auch einfach sehr spät an zu sprechen. Häufig kommt es auch vor, dass Kinder Schwierigkeiten haben, Laute auszusprechen und die Laute immer wieder vertauschen, zum Beispiel wenn sie „Fis“ statt „Fisch“ sagen.