Dennoch wurde mir schnell bewusst, dass ich nicht auf einem Hof angestellt sein möchte. Als klassische angestellte Pferdewirtin bleibt oft die Stallarbeit an einem hängen. Natürlich gehört das zum Beruf, aber mir würde die Arbeit direkt an Pferd und Mensch zu sehr fehlen. Ich sehe die Gefahr, den Spaß am Job zu verlieren, wenn ich an einen Hof und an eine Routine gebunden bin. Außerdem ist es mir wichtig, Zeit für mich zu haben, um neue Ideen und Methoden zu entwickeln, die ich in meinem Job selbstständig anwenden kann. Deshalb habe ich mich selbstständig gemacht.