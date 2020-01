Etwa 6500 Euro brutto für die Pilotin

Die Lieblingsstrecke

Noch fliege ich auf der sogenannten Kurz- und Mittelstrecke, vor allem europaweit und maximal vier bis fünf Stunden am Stück. Hin und wieder fliege ich auch etwas weiter entfernte Ziele an, wie zum Beispiel Tunesien und Ägypten im Norden Afrikas oder es geht in den Nahen Osten Richtung Libanon, Jordanien oder Israel. Wir übernachten an tollen Zielen, die ich privat vielleicht nie bereist hätte und es bleiben oft auch ein paar Stunden Freizeit, um sich vor Ort die Stadt anzusehen. Ich habe natürlich mittlerweile überall so meine Lieblingsplätze und weiß also, was ich wo am liebsten mag. Das vermisse ich dann auch schnell, wenn ich länger nicht dorthin fliege. Ich weiß zum Beispiel, wo ich in Italien am besten esse, welche Strandbar in Barcelona super ist, oder wo ich in Madrid am besten einkaufe.