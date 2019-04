Die Geschichte, die dort erzählt werden wird, ist folgende: Die Leute befinden sich in einer düsteren Zukunft mit Lebensmittelkrisen, Naturkatastrophen und Fluchtbewegungen. Also alles sehr realistische Probleme. Die Leute haben die Möglichkeit, in der Zeit zurück zu reisen, nämlich ins Jahr 2019, und den Untergang der Welt noch zu verhindern. Wir wollen damit zeigen, dass man jetzt noch etwas an der Entwicklung der Welt verändern kann. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Jeder Einzelne soll merken, dass er wichtig ist. Am Ende gehen alle 10 000 Leute gleichzeitig symbolisch einen Schritt nach vorne.